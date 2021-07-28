Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Bağlar Mahallesi Eczacılar Sitesi önünde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Hakan A.’nın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola paralel akan DSİ’ye ait kanala uçtu.

ARAÇ SUYA GÖMÜLDÜ

Olay anında debisi yüksek olan kanalda suya gömülen aracın içindeki sürücü Hakan A. ile yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan yara almadan çıkmayı başardı. Yaralananın olmadığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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