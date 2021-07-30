Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arhavi ilçesinde 22 Temmuz'da afet yaşandı. Kapisre Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü. Boğaziçi Mahallesi'nde oturan 72 yaşındaki Hüseyin Şentürk'ün de aracında hasar meydana geldi. Ardından İl Defterdarlığı koordinesinde yapılan hasar tespit çalışmasının ardından otomobili için Şentürk’e AFAD tarafından 26.500 lira ödendi.

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TAKDİR TOPLADI

Yaşlı adam, otomobilini kendi imkânlarıyla Hopa Sanayi Sitesi'ne götürerek tamir ettirdi. Ücret olarak da 5 bin lira ödedi. Şentürk, hesabına yaptırılan paradan geriye kalan 21.500 lirayı cebine atmak erine yetkililere başvurarak iade etti.

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“ALLAH HERKESTEN RAZI OLSUN”

Şentürk "Devletimizden, hükûmetimizden, askerimizden, polisimizden, AFAD ekiplerinden ve Türkiye'nin çeşitli illerinden buraya gelerek bizlere yardımcı olan herkesten Allah razı olsun" dedi.

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