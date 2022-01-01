Kaman ilçesine bağlı Başköy köyünde mezra alanında hayvanları otlatan Ö.Ö. tedbir amaçlı yanında bulundurduğu tüfeğin üzerine düştü.
KIRILAN TÜFEK ATEŞ ALDI
Ağırlıktan kırılan tüfek ateş alınca saçmalar Ö.Ö’ye isabet etti.
Ö.Ö.’den haber alamayan kardeşi A.Ö. de hayvan otlatılan köy mezrasına gitti.
Yerde Ö.Ö’nün cansız bedeniye karşılaşan kardeş A.Ö. durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından Ö.Ö.’nün cansız bedeni Kaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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