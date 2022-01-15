Türkiye Gazetesi

Kastamonu’da saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtına sebebiyle Karadeniz’de yer yer 6 metreyi bulan dev dalgalar, Abana ilçesinde festival meydanı ile Harmason mevkii arasındaki kıyı şeridini tahrip etti.

YOL ULAŞIMA KAPANDI

Ayrıca sahildeki altyapı hattında da zarar meydana geldi. İnebolu ilçesinde de şiddetli fırtına sebebiyle Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapandı. Dev dalgaların taşıdığı moloz ve ağaç parçaları sebebiyle sahil kesiminde hasar meydana geldi. Bölgede araçların geçişine izin verilmiyor.

Denizde oluşan dev dalgalar mendireği aşarken, deniz kenarındaki kafe ve restoranlara da zarar verdi. Liman bölgesindeki bir işletmenin yan tarafında bulunan çeşme ve ağaç dalgalar sebebiyle denize devrildi. Yan tarafındaki işletmenin deniz tarafındaki beton kısmı ise dalgaların şiddeti nedeniyle çatladı. Dalgalardan bazı araçlar da nasibini aldı. Yola kadar ulaşan dev dalgaların taşıdığı odun ve taş parçaları nedeniyle park halindeki araçlarda hasar oluştu.

BALIKÇILAR DENİZE AÇILAMADI

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımı da aksadı. İnebolu Limanı’nda bekleyen yük gemileri ve balıkçılar denize açılamadı.

Karayolları ekipleri, sahilde biriken molozları temizlemek için çalışma başlattı.

Fırtına dindi, balıkçılar denize açıldı Doğu Akdeniz’de 5 gündür yer yer etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtınanın geçmesinin ardından hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar denize açıldı.

Kırklareli'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi Kırklareli'de etkili olan şiddetli fırtına sebebiyle çatılar uçtu bazı evlerin camları patladı ve ağaçlar devrildi. Ayrıca Kofçaz ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.