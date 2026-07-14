Tokat-Sivas karayolunda meydana gelen çökme ve çatlaklar endişeye neden oldu. Çatlakların metrelerce uzandığı belirtilirken, yolun bazı noktalarında asfalt tabakasının tamamen ayrıldığı gözlemlendi.

Sağanak yağışların ardından Tokat-Sivas karayolunun Kızıliniş mevkiinde zeminde kayma yaşandı. Başlangıçta küçük çatlaklar şeklinde görülen deformasyon, zamanla büyüyerek asfaltın geniş bir bölümünde metrelerce uzunluğa ulaştı.

Metrelerce uzayıp gidiyor, yol hem çöktü hem çatladı! Gören sebebini deprem sanıyor

Kızıliniş mevkiinde asfaltta oluşan yarık ve çökmeler sonrasında ulaşım tek şeride düşürüldü. Yolun bazı noktalarında asfalt tabakasının tamamen ayrıldığı, alt dolgu malzemesinin ortaya çıktığı görüldü.

Metrelerce uzayıp gidiyor, yol hem çöktü hem çatladı! Gören sebebini deprem sanıyor

HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Asfaltın yer yer onlarca santimetre ayrıldığı bölgede ağır tonajlı araçların geçtiği güzergahta zemindeki deformasyon her geçen gün artıyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar ve yolu kullanan sürücüler, çatlakların giderek büyümesinin endişe verici olduğunu belirtti.

Metrelerce uzayıp gidiyor, yol hem çöktü hem çatladı! Gören sebebini deprem sanıyor

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