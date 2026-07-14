İhlas Haber Ajansı • Sivas
Metrelerce uzayıp gidiyor, yol hem çöktü hem çatladı! Gören sebebini deprem sanıyor
Tokat-Sivas karayolunda meydana gelen çökme ve çatlaklar endişeye neden oldu. Çatlakların metrelerce uzandığı belirtilirken, yolun bazı noktalarında asfalt tabakasının tamamen ayrıldığı gözlemlendi.
Özetle DinleMetrelerce uzayıp gidiyor, yol hem çöktü hem çatla...
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Yaşam az önce
Sağanak yağışların ardından Tokat-Sivas karayolunun Kızıliniş mevkiinde zeminde kayma yaşandı ve ulaşım tek şeride düşürüldü.
- Sağanak yağışlar sonrası Tokat-Sivas karayolunun Kızıliniş mevkiinde zeminde kayma meydana geldi.
- Başlangıçta küçük çatlaklar şeklinde görülen deformasyonlar büyüyerek asfaltın geniş bir bölümünde metrelerce uzunluğa ulaştı.
- Kızıliniş mevkiindeki yarık ve çökmeler nedeniyle ulaşım tek şeride indirildi.
- Yolun bazı noktalarında asfalt tabakası tamamen ayrılarak alt dolgu malzemesi açığa çıktı.
- Ağır tonajlı araçların geçtiği güzergahta zemindeki deformasyon her geçen gün artıyor.
- Bölge sakinleri ve sürücüler, çatlakların büyümesinden endişe duyduklarını belirttiler.
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Sağanak yağışların ardından Tokat-Sivas karayolunun Kızıliniş mevkiinde zeminde kayma yaşandı. Başlangıçta küçük çatlaklar şeklinde görülen deformasyon, zamanla büyüyerek asfaltın geniş bir bölümünde metrelerce uzunluğa ulaştı.
Kızıliniş mevkiinde asfaltta oluşan yarık ve çökmeler sonrasında ulaşım tek şeride düşürüldü. Yolun bazı noktalarında asfalt tabakasının tamamen ayrıldığı, alt dolgu malzemesinin ortaya çıktığı görüldü.
HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
Asfaltın yer yer onlarca santimetre ayrıldığı bölgede ağır tonajlı araçların geçtiği güzergahta zemindeki deformasyon her geçen gün artıyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar ve yolu kullanan sürücüler, çatlakların giderek büyümesinin endişe verici olduğunu belirtti.
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