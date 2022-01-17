Türkiye Gazetesi

Muğla Marmaris'te zabıta ekipleri, Beldibi Mahallesi’ndeki belediye ait arazide izinsiz bırakılmış kömür çuvalları olduğunu fark etti. Ekipler, kömürleri satan 52 yaşındaki S.E’den (52) çuvalları kaldırmasını istedi. Ancak şahıs, kendisine verilen bir haftalık müddete rağmen denileni yapmadı. Bunun üzerine zabıta, yeniden bölgeye gitti. Ekipleri karşısında gören S.E. üstüne benzin döküp kendini çakmakla ateşe verdi. Zabıta ekipleri, bir anda alev alan şahsa su ve battaniyeyle müdahalede bulundu. Ağır yaralanan S.E. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.