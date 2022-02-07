Türkiye Gazetesi

Çamlıhemşin ilçesinde geçen hafta aralıklarla etkili olan kar yağışı, birçok yolu kapadı. İlçede kar kalınlığı yer yer 50 santimetrenin üzerine çıktı. Belediye ekipleri de yolları açmak için çalışma başlattı. Ancak iki kepçe operatörü koronavirüse yakalanınca karantinaya alındı. Bu sebeple çalışmalar aksadı. Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, vatandaşlar daha fazla mağdur olmasın diye kar küreme makinesi ve kepçenin direksiyonuna geçti. Başkan Haşimoğlu, karları temizleyerek yolları açmak için uğraştı.



"OPERATÖRLÜK BELGEM VAR"

Bu sene Çamlıhemşin'e çok fazla kar yağdığını belirten Haşimoğlu "Her hafta hemen hemen kar mücadelesi yaptık. İki operatörüm de Covid-19'dan dolayı rahatsızlandı. Hafta sonu ilçemizde kar yağışı oldu. Ben de bir operatör arkadaşımla beraber mahalle yollarını açtım. Operatörlük belgem var. Zaman zaman ben de üzerime düşeni yapıyorum" dedi.