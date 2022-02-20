Türkiye Gazetesi

Rize'de yaşayan 1 çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya (36), babasını, abisini, iki halasını ve 4 kuzenini 15 ay içinde belli aralıklarla Covid-19 yüzünden kaybetti. Peş peşe büyük acılar yaşayan Yalçınkaya, şubat ayı başında kendisi de koronaya yakalandı.

Durumu ağırlaşan evli ve 1 çocuk annesi kadın, 4 Şubat'ta Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bir süre sonra da entübe edildi. Bugün ise acı haber geldi. Yalçınkaya doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Merhume, yarın kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.