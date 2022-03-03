Türkiye Gazetesi

İzmir Menemen'de oturan 77 yaşındaki Meral N, polisi arayarak kızı Emine Sapmaz ve (52) ve damadı Münir Sapmaz'dan (52) uzun süredir haber alamadığını söyledi. İhbar üzerine polis, çiftin oturduğu 9 Eylül Mahallesi, 8. Cadde üzerindeki daireye gitti. İçeri çilingir yardımıyla giren ekipler, boğazında morluklar olan kadın ile başından pompalı tüfekle vurulan kocasının öldüğünü belirledi.

BEŞ YIL ÖNCE EVLENMİŞLER

Yapılan ilk incelemede Münir Sapmaz'ın eşini elleriyle boğduktan sonra intihar ettiği belirlendi. Beş yıl önce evlenen çiftin, cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KANSER HASTASIYMIŞ

Bu arada, emekli öğretmen olduğu öğrenilen katil zanlısının bir süredir tedavi gördüğü ve hastalığından dolayı psikolojisinin bozulduğu aktarıldı. Acı haberi alan Meral N. ise gözyaşlarına boğuldu.



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