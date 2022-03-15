Türkiye Gazetesi

Beyoğlu'ndaki 3 katlı apartmanda yaşayan Amerikan vatandaşı 59 yaşındaki Nabeel Mahmoud’dan haber alamayan apartman sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine polis ekipleri çilingir yardımıyla Nabeel Mahmoud’un yaşadığı daireye girdi. Polis ekipleri Nabeel Mahmoud’u hareketsiz vaziyette buldu.

Kaldığı apartmana 3 defa hırsız girdi

3 KEZ HIRSIZ GİRMİŞ

İddaya göre yaşadığı yeri iş/ev olarak kullanan Nabeel Mahmood’un kaldığı apartmana daha önce 3 defa hırsız girdiği öğrenildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Amerikalı vatandaşın evinde ölü bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine Olay Yeri İnceleme Ekipleri ölen kişinin dairesinde çalışma başlattı. Nabeel Mahmoud’un ölüm sebebi araştırılmaya devam ediyor.

Afganistan'da 3 Amerikan vatandaşı öldürüldü Başkent Kabil'deki Askeri Havaalanına düzenlenen silahlı saldırıda 3 Amerikan vatandaşının öldürüldüğü, 4'ünün de yaralandığı bildirildi.

Sudan'daki Amerikan vatandaşlarına 'sokağa çıkmayın' uyarısı ABD yönetiminin, Sudan'daki vatandaşlarını bugün dışarı çıkmamaları konusunda uyardığı bildirildi.