Türkiye Gazetesi

Konya'da kiracı ve ev sahibi arasında çıkan fatura kavgasında silahla vurulan kiracı öldü, 1 kişi de yaralandı. Kovanağzı Mahallesi Yaka Sokak'ta iki katlı evin bahçesinde yaşanan olayda ev sahibi Hüseyin M. (31) ile kiracısı Mevlüt Kapan arasında faturaların ödenmemesi ve gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

EV SAHİBİ KİRACISINA ATEŞ ETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin M, tüfekle Mevlüt Kapan ve Mehmet Ali Gürdar'ı tüfekle yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Meram Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mevlüt Kapan, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Karakola teslim olan Hüseyin M'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ev sahibinin 'sözleşme' oyunu kiracısının başını yaktı İzmir'de ev sahibi kiraya fahiş miktarda zam yapınca itiraz eden kiracı, haberi olmadan evden çıkartıldı. Daha eve taşınmadan tahliye teslim tutanağı imzalatılan kiracı, sözleşmeyi iki okumayınca bir pantolon bir gömlekle dışarıda kaldı.

Gürültü yapan kiracısını uyaran ev sahibine silahlı saldırı şoku Arnavutköy'de bir ev sahibi yabancı uyruklu kiracısını çok ses yaptıkları için rahatsız olduğunu ve sessiz olmaları yönünde uyarınca kiracıları tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan kiracılar kayıplara karıştı.