Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan bir dağlık arazideki bağ evinde kalan evli ve üç çocuk babası 22 yaşındaki Emirhan Nur, 5 Mayıs sabahı aracıyla bağ evinden ayrıldıktan sonra uğradığı silahlı saldırı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Nur'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilirken, jandarma ekipleri ile Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

'CİNAYETİN NEDENİ TİKTOK GELİRİ' İDDİASI

Nur'un ailesinin avukatı Ramazan Hakan Urul, TikTok fenomeni olan Emirhan Nur'un sosyal medyadan elde ettiği geliri zanlılara vermediği için öldürüldüğünü iddia etti. Sosyal medyadan çok ciddi gelire sahip olan Nur'un ve eşinin cinayetten önce ciddi tehditler aldığını paylaşan Avukat Urul, aranan 4 zanlının Suriye'ye kaçmaya çalıştığını belirtti.

4 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Ekipler başlatılan soruşturma çerçevesinde Fehime C.'nin cinayet sırasında bağ evinde olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Fehime C.'nin verdiği bilgiler üzerinden cinayeti işleyen zanlıların kimliklerini tespit eden ekipler, Fehime C.'nin ağabeyi Mehmet C., kardeşi Kadir C. ile kuzenleri Mehmet C. ve Orhan C. için yakalamak kararı çıkarttı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Fehime C., 'Kasten adam öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken jandarma diğer 4 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

CİNAYET TİTİZLİKLE PLANLANMIŞ

Feci şekilde öldürülen Nur'un bugüne kadar karakolluk bir olayı olmadığını aktaran Avukat Urul, cinayetin ardından Emirhan’ın ve eşinin uzun süredir tehdit edildiğini öğrendiklerini söyledi.

Öğrendikleri bilgilere göre cinayeti işleyen kişilerin Emirhan’ın Tiktok’tan elde ettiği gelire göz koyduklarını aktaran Urul, "TikTok fenomeni olduğu için sosyal medyadan ciddi bir geliri var. Cinayetin gerçekleştiği yer ve gerçekleşme şekline bakarsak eğer bu cinayetin büyük bir titizlikle planlandığını görüyoruz. Cinayetin gerçekleştiği yerde hiçbir kamera yok. Gözden uzakta tenha bir yer" dedi.

TELEFONDAKİ VERİLER OLAYDAN SONRA TEMİZLENMİŞ

"Cinayet esnasında Emirhan’ın aracı keleş diye tabir edilen AK-47 ile taranıyor" diyen Avukat Urul, "Olayın ardından o gün bağ evinde bulunan Fehime isimli şahıs tutuklandı. Onun verdiği beyanlar üzerinden Fehime’nin ağabeyi ve kuzenlerinin o gün olay yerinde olduklarını ve olay yerinden Fehime ile birlikte kaçtıkları ortaya çıktı. Fehime’nin telefonundaki veriler de olayın ardından temizleniyor. O gün cinayet zanlılarını Fehime olay yerine çağırıyor. Fehime’nin ağabeyi ve kuzenleri her yerde aranıyor. Şu anda zanlıların Suriye’ye kaçma endişesi ve ihmali üzerinde duruluyor" şeklinde konuştu.

