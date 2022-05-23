Türkiye Gazetesi

Merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile koruma polisi Erol Yıldız’ın en yakın yol arkadaşı olan Eski BBP Kahramanmaraş İl Başkanı Bekir Kılıç, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın korumalığını yapan Erol Yıldız'ın geçirdiği kaza sonucu öldüğü 16 Mayıs günü Erol Yıldız’ı iki defa aradığını ve ulaşamadığını belirten Kılıç, “16 Mayıs Pazartesi günü Ankara'ya yolculuğa çıkmadan önce saat 10.18'de ve 10.19'da rahmetli Erol Yıldız kardeşimi telefonla aradım. Telefonu çaldı ama cevap vermedi. Genelde de böyle cevap verir, cevap vermese de hemen yakın bir süreçte tekrar geri dönerdi.

“ÖLDÜĞÜNE İNANMAK İSTEMEDİM”

Ben de 'Erol abi herhalde bugün uyanamadı' gibisinden çok meraklanmıştım. Yaklaşık yarım saat sonra ortak başka bir arkadaşımız beni aradı ve rahmetli Erol'un bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini söyledi. Buna inanmak istemedim önce. 'Emin misin' diye birkaç defa tekrarladım. Emin olduğunu GATA'ya geçtiğini söyledi. Sonra yine de ben teyit etmek için Mecliste beraber çalıştığı başka bir arkadaşı aradım. Bir amirini aradım teyit etmek için. O da olayın doğru olduğunu söyledi. Çok derin bir üzüntü ile ne yapacağımızı bilmez bir hale geldik. Çok hızlı bir şekilde Kahramanmaraş'tan Ankara'ya doğru yol aldık” diye konuştu.

“ZİHNİMİZDE OTURTAMADIK BAZI ŞEYLERİ”

Olayın suikast veya başka bir olay olduğunu şu anda söylemeyeceğini belirten Kılıç, “Olayın oluş şeklini bir türlü kabullenemedik. Çünkü rahmetli Erol Yıldız çok yiğit, çok güçlü ve babayiğit bir insandı. Akıllı ve zeki bir insandı. Kendi aracının altında kalma yöntemi ile vefatını bir kabullenemedik bir zihnimizde oturtamadık bazı şeyleri. Çünkü rahmetli Erol Yıldız şehit Muhsin başkanımızın yanında, yakın korumalığını yapmış ve ister istemez bazı bilgilere sahip olan bir kardeşimizdi. Ama bu kaza ile Muhsin başkanın davası ile bir ilişkisi var mı derseniz, bunu şu anda vardır veya yoktur diye söylemem doğru olmaz. Çünkü savcılık gerekli soruşturmayı başlattı. Emniyetimiz gerekli soruşturmayı yapıyor. Ve ben Muhsin başkanın olayında olduğu gibi artık karanlık tarafların bırakılmayacağına inanıyorum. Türk yargısına güveniyorum. Ama Erol Yıldız’ın vefatı bir sıkıntılı suikast mı derseniz, bunu şu anda söylemem çok doğru olmaz. Şu anda daha çok kazaya yakın olduğu görünüyor. Eğer bir şaibe varsa da bunu Türk yargısı, Türk Emniyeti en kısa sürede çözecek ve vicdanları rahatlatacaktır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“VEFAT ETMEMİŞ OLSAYDI TANIKLIK YAPACAKTI”

Erol Yıldız’ın Muhsin Yazıcıoğlu’na çok bağlı olduğunu söyleyen Kılıç şunları kaydetti:

“Eğer Erol Yıldız kardeşimiz vefat etmemiş olsaydı, bugün Kahramanmaraş'ta görülen Muhsin Yazıcıoğlu davasında tanıklık ve şahitlik yapacaktı. Neler söyleyecekti? Ne yapacaktı? Tabi ki bunu sadece en iyi kendisi bilirdi. Bizim özel görüşmelerimizde bizimle paylaştığı çok farklı bir durum yoktu. Ama şuna inanıyorum ve eminim ki merhum Erol Yıldız, Muhsin başkanın şehadetiyle ilgili o süreci net bir şekilde aydınlatacak bilgilere yüzde 100 sahip olsaydı, bunun için 13 yıl beklemezdi. Şu ana kadar ne mahkeme sürecini beklerdi ne de herhangi bir süreci beklerdi. Erol Yıldız'ı herkes bilir ki; ‘çıkar, bildiği tüm doğruları bugüne kadar net bir şekilde konuşurdu’ bağlasan durmazdı. Muhsin başkana o kadar bağlı o kadar seven ve bu da herkes tarafından şahitlik edilen bir durumdu. Bir an önce Türk yargısından savcılarımızdan bu olayın en ayrıntılı bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmasını rica ediyoruz.”