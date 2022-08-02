Türkiye Gazetesi

Manevra yapmak isteyen baba kızına çarpınca kızının ölümüne sebebp oldu. , merkeze bağlı Kömürcü köyünde meydana gelen olayda S.Y. (38), kamyoneti ile patates indirmek için geri manevra yapmak istedi.

KÜÇÜK KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine giden sağlık ekipleri küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük kızın cansız bedeni Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde'de dehşet: Baldız eniştesini öldürdü Niğde’nin Bor ilçesinde bir kadın, eniştesini sokak ortasında silahla öldürdü.

Niğde'deki kazada hayatını kaybetmişti, Bakanlar cenazeye katıldı Niğde’de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucunda hayatını kaybeden Ömer Faruk Küçük'ün cenazesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niğde kazasında hayatını kaybeden Sude’nin cenazesine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti’nin Adana’daki gençlik programı dönüşü Niğde’de yaşanan kaza sonrası hayatını kaybeden 20 yaşındaki Sude Naz Akkuş'un cenaze namazına katıldı. Erdoğan, Niğde kazasının takipçisi olacaklarını söyledi.