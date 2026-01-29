Kentte gece etkisini artıran dondurucu soğuklar nedeniyle ağaçlar kırağıyla kaplanırken, nehir ve derelerin yüzeyi tamamen dondu. Vatandaşlar araçlarını battaniye ve brandalarla korumaya çalıştı.

Kışın en sert geçtiği illerinden biri olan Ağrı, dondurucu soğuklarla mücadele ediyor. Gece saatlerinde etkisini artıran soğuklar nedeniyle kent merkezinde ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplanırken, evlerin çatılarında metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu. Araç camları buz tutarken, nehir ve derelerin yüzeyi tamamen dondu.



Patnos'ta da benzer manzaralar yaşanırken, vatandaşlar araçlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ve brandalarla örttü.

Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen sürücüler, buz tutan camları temizlemekte güçlük çekti.

