Erzurum'da, kırmızı et sektörünün mevcut durumu, üretim kapasitesinin artırılması ve sürdürülebilirlik başlıklarının ele alındığı bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, Bakanlık ile Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği iş birliğiyle hazırlanan ve cinsiyeti belirli sperma kullanımıyla etçi ırk melezi besilik hayvan üretimini hedefleyen projenin Erzurum'daki pilot uygulaması tanıtıldı. Erzurum'un geniş mera alanlarının projeye avantaj sağladığı vurgulanırken, uygulamanın başarılı olması hâlinde Türkiye geneline yaygınlaştırılacağı belirtildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda kırmızı et üretimi konulu geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, et üreticileri birlikleri, veteriner hekimler ve ilgili paydaş kurum temsilcileri katıldı.

Önemli toplantıda; kırmızı et sektörünün mevcut durumu, üretim kapasitesinin artırılması, verimlilik, sürdürülebilirlik ve sahadaki uygulamalar ele alındı.

ETÇİ IRK MELEZİ BESİLİK HAYVAN ÜRETİMİ HEDEFLENİYOR

Bakanlık ile Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği iş birliğiyle hazırlanan ve cinsiyeti belirli (erkek) sperma kullanımıyla suni tohumlamanın yaygınlaştırılmasını amaçlayan projenin Erzurum’da pilot uygulaması, toplantıda tanıtıldı. Proje kapsamında, besilik materyal üretiminin desteklenmesi amacıyla etçi ırk erkek sperma kullanılarak, özellikle melez ve damızlık üretimi dışında kalan anaç hayvanlardan etçi ırk melezi besilik hayvan üretimi hedefleniyor. Projeye katılan yetiştiricilere, doğan buzağılar için Kırmızı Et Üreticileri Birliği tarafından destekleme sağlanmasının planlandığı belirtildi.

ERZURUM'UN GENİŞ ÇAYIR VE MERA ALANLARINA SAHİP

Toplantıda yapılan değerlendirmelerde, Erzurum’un sahip olduğu geniş çayır ve mera alanları ile büyükbaş hayvan varlığının proje için önemli bir avantaj sunduğu vurgulandı. Pilot uygulamanın başarılı olması hâlinde, projenin Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

VETERİNER HEKİMLER SÜRECİN MERKEZİNDE YER ALACAK

Ayrıca uygulamanın sahada başarıya ulaşabilmesi için hayvan seçiminin doğru yapılmasının, infertil hayvanların kapsam dışında tutulmasının ve uygulamanın daha dar, kontrol edilebilir alanlarda yürütülmesinin önemine dikkat çekildi. Veteriner hekimlerin sürecin merkezinde yer alacağı, izleme ve denetimlerin mobil suni tohumlama sistemi üzerinden yürütüleceği bildirildi.

