Hong Kong’da yaşanan bir olay büyük tepki topladı. Kentte yaşayan bir yaşlı adamın, süpermarketlerde satılan popüler gazlı içeceklere yaklaşık bir yıl boyunca idrar karıştırdığı ortaya çıktı. Şüphelinin savunması ise “yok artık” dedirtti.

Çin’e bağlı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde meydana gelen skandal olay, bir çocuğun içtiği gazlı içecek sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasıyla fark edildi. Yapılan incelemelerde, bazı market raflarındaki içeceklerin bilinçli şekilde kirletildiği ortaya çıktı.

ŞİŞELERE İDRAR EKLEYİP RAFLARA GERİ BIRAKMIŞ

Polis ekiplerinin güvenlik kameraları ve saha çalışmalarıyla yürüttüğü soruşturmada yakalanan şüphelinin, farklı bölgelerdeki süpermarketlere girerek şişeleri açtığı, içlerine idrar ekledikten sonra yeniden raflara bıraktığı tespit edildi. Uzun süre ise fark edilmeden devam ettiği bildirildi.

Market raflarındaki skandal! Şişelere idrar karıştırmış, savunması ağızları açık bıraktı

YETKİLİLERDEN UYARI GELDİ

Yetkililer, zanlının “gıda güvenliğini tehlikeye atma” ve “kamu sağlığını riske sokma” suçlamalarıyla mahkemeye sevk edildiğini açıkladı. Olayın ardından Hong Kong’da gıda ve içecek güvenliği yeniden tartışma konusu olurken, tüketicilere ambalajları dikkatle kontrol etmeleri çağrısında bulunuldu.

ŞAŞIRTAN SAVUNMA: ŞAKA YAPTIM

Mahkemeye çıkarılan Lo, söz konusu davranışını “şaka” olarak değerlendirdi. Avukatı, müvekkilinin boşanma ve emeklilik sonrası depresyona girdiğini belirterek, eski eşi ve oğlunun yurt dışına taşınmasının iletişimlerini kesmesi nedeniyle bu davranışların ortaya çıktığını ifade etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası