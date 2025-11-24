Aydın'da 16 yaşındaki Cennet Ovalı, ailesiyle yaşadığı evde av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu. Aile sinir krizi geçirirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkunç olayın adresi Aydın'ın Nazilli ilçesi oldu. Edinilen bilgiye göre, Cennet Ovalı'nın (16) bulunduğu odadan silah sesi duyan aile bireyleri odaya girdiklerinde Ovalı'yı av tüfeği ile vurulmuş olarak kanlar içerisinde buldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiğini tespit etti.

'İNTİHAR' ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Ovalı'nın ölüm haberini alan ailesi sinir krizi geçirdi. Genç kızın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelere göre Ovalı'nın av tüfeği ile kendi hayatına son verdiği şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÇAĞLA ÇAĞLAR

Haberle İlgili Daha Fazlası