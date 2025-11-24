İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, iki işçi servisinin kavşakta çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Denizli'de yolcu otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından bir kaza haberi de İzmir'den geldi.

Kaza, İzmir-Ankara Karayolu İzmir Kemalpaşa ilçesi sınırlarındaki Bağyurdu OSB Kavşağı’nda meydana geldi.

Kimi işe gitmek için kimi evine gitmek için yola çıkmıştı... İzmir'de feci kaza! Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, OSB içerisine girmek isteyen minibüs ile Turgutlu yönünden İzmir istikametine seyir halinde olan işçi servisi kavşakta çarpıştı.

ÇEVREDEKİLER İHBAR ETTİ

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İzmir, Kemalpaşa ve Turgutlu’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇAĞLA ÇAĞLAR

