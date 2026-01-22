Eskişehir’in ‘beyaz altını’ olarak bilinen lüle taşı, hem Osmanlı ve Selçuklu kültürünün gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor, hem de tasarımları işleyenlere gelir kapısı oluyor.

Eskişehir’in meşhur değerli taşları arasında yer alan lüle taşından yapılan kolyeler, teşbihler, broşlar aynı zamanda Osmanlı kültürünü de gelecek nesillere taşıyor.

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü, kentin simgesi olan lületaşını geleneksel motiflerle işleyerek daha da bilinir hale getirmeye çalışıyor. Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait motifler takıdan pipoya, tespihten broşa kadar geniş bir yelpazede sanat eserine dönüşerek kültürel mirasa yeni bir pencere aralıyor.

Altın olmayan beyaz altın gelir kapısı oldu! Kolye, tespih… Hepsinin içinde var

KENTİN "BEYAZ ALTINI"

Enstitüde öğrenci olarak tasarımlar yapan Şeyda Caran, kentin "beyaz altını" olarak bilinen lületaşının dikiş ve cam gibi farklı atölyelerle iş birliği içerisinde işlendiğini söyledi.

“TARİHİ MOTİFLERİ İŞLİYORUZ"

Caran, çalışmalarında tarihi dokuya sadık kaldıklarını belirterek şöyle konuştu:

Lületaşından hemen hemen aklınıza gelebilecek her şeyi yapıyoruz. Kolye, tespih, pipo, broş gibi ürünlerin yanı sıra genelde proje ağırlıklı çalışıyoruz. ‘Lületaşı üstünde taşı' sloganıyla yola çıkarak Selçuklu ve Osmanlı döneminden motifleri çalışmalarımıza yansıtıyoruz. Bu süreçte sadece kendi atölyemizde değil; dikiş ve cam gibi farklı atölyelerle de ortaklaşa tasarımlar yapabiliyoruz.

Caran, "Hazırladığımız projeler sergi amacıyla kullanılıyor; Milli Eğitim Bakanlığı ve Valilik bünyesindeki çalışmalarda yer alıyor” dedi

GELİR KAPISI OLDU

Lületaşı üretiminin ekonomik boyutunun da önem taşıdığını söyleyen Caran "Satışa yönelik üretimlerimiz de aralıksız sürüyor. Ürettiğimiz her bir üründen kazanç sağlayarak lületaşını ekonomik bir değere dönüştürüyoruz” diye konuştu.

