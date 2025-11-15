Altyapı çalışmasından tarih fışkırdı! Bizanslılara ait, bin yıllık...
Balıkesir'in Erdek ilçesinde altyapı çalışması sırasında 7 metre derinlikte bin yıllık olduğu tahmin edilen Bizans sütunları bulundu.
Erdek'te yapılan altyapı çalışmaları sırasında, Bizans dönemine ait tahmini 1000 yıllık kalıntılar bulundu.
- Kalıntılar koruma altına alındı.
- Kazılar 7 metre derinliğe kadar devam ediyor.
- Bölge 2. Derece Sit Alanıdır.
- Bandırma Müze Müdürlüğü ekipleri gözetimini üstleniyor.
Erdek Halitpaşa Mahallesi Muhtar Ahmet Süzgün Caddesi’nde sürdürülen altyapı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen birden fazla sütun parçaları bulundu.
KORUMA ALTINA ALINDI
Yaklaşık bin yıllık olduğu tahmin edilen kalıntılar, ekipler tarafından koruma altına alındı. Kazılar 7 metre derinlikte devam eden çalışmalar, bölge 2. Derece Sit Alanı olduğundan Bandırma Müze Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde titizlikle yürütülüyor.
Yetkililer, tarihi kalıntıların korunması için tüm çalışmaların özenle sürdüğünü de vurguladı.
