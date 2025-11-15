Balıkesir'in Erdek ilçesinde altyapı çalışması sırasında 7 metre derinlikte bin yıllık olduğu tahmin edilen Bizans sütunları bulundu.

Erdek Halitpaşa Mahallesi Muhtar Ahmet Süzgün Caddesi’nde sürdürülen altyapı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen birden fazla sütun parçaları bulundu.

Altyapı çalışmasından tarih fışkırdı! Bizanslılara ait, bin yıllık...

KORUMA ALTINA ALINDI

Yaklaşık bin yıllık olduğu tahmin edilen kalıntılar, ekipler tarafından koruma altına alındı. Kazılar 7 metre derinlikte devam eden çalışmalar, bölge 2. Derece Sit Alanı olduğundan Bandırma Müze Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde titizlikle yürütülüyor.

Yetkililer, tarihi kalıntıların korunması için tüm çalışmaların özenle sürdüğünü de vurguladı.

MAHMUT EKİNCİ

