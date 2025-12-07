Yüksek kar örtüsü nedeniyle risk oluşturan Ardanuç- Ardahan kara yolunun kış boyunca kapatılmasına karar verildi. 30'uncu kilometreden itibaren trafiğe kapatılan yolda karla mücadele çalışması yürütülecek.

Kış aylarının sert hissedildiği, kar yağışının etkisini gösterdiği Artvin çevresinde Artvin'in Ardanuç ilçesi ile Ardahan'ı birbirine bağlayan kara yolu taşıdığı risk nedeniyle kapatılacak.

Kış ayları boyunca ulaşıma kapatılacak

TRAFİĞE KAPATILACAK

Ardanuç-Ardahan kara yolunun 30'uncu kilometresinden itibaren trafiğe kapatılacak olan yolda Karayolları 102. Şube Şefliği ekipleri, çalışmalara başladı.

Ekipler, Geçitli köyü mevkiisine demir bariyer ve uyarı tabelaları yerleştirdi. Bu demir bariyer ve uyarı tabelalarıyla yolun yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

Demir bariyerler ve uyarı levhaları yerleştirildi

RİSKLİ YOLLARDAN BİRİ

Öte yandan Ardanuç-Ardahan arasında bulunan 2580 rakımlı Bülbilan Yaylası, kış aylarında yaşanan şiddetli tipi ve yüksek kar örtüsü nedeniyle "kışın kapanması gereken riskli yollar" statüsünde yer alıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası