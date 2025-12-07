Ardanuç-Ardahan kara yolu kış boyunca ulaşıma kapatılıyor! Bariyerler yerleştirildi
Yüksek kar örtüsü nedeniyle risk oluşturan Ardanuç- Ardahan kara yolunun kış boyunca kapatılmasına karar verildi. 30'uncu kilometreden itibaren trafiğe kapatılan yolda karla mücadele çalışması yürütülecek.
- Artvin'in Ardanuç ilçesi ile Ardahan'ı bağlayan kara yolu trafiğe kapatılıyor.
- Kapanma nedeni, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle oluşan risklerdir.
- Yolun 30. kilometresinden itibaren trafiğe kapatılacak olup, Geçitli köyü mevkiisine bariyer ve uyarı tabelaları yerleştirildi.
- 2580 rakımlı Bülbilan Yaylası geçişi, kışın kapanması gereken riskli yollar statüsünde yer alıyor.
Kış aylarının sert hissedildiği, kar yağışının etkisini gösterdiği Artvin çevresinde Artvin'in Ardanuç ilçesi ile Ardahan'ı birbirine bağlayan kara yolu taşıdığı risk nedeniyle kapatılacak.
TRAFİĞE KAPATILACAK
Ardanuç-Ardahan kara yolunun 30'uncu kilometresinden itibaren trafiğe kapatılacak olan yolda Karayolları 102. Şube Şefliği ekipleri, çalışmalara başladı.
Ekipler, Geçitli köyü mevkiisine demir bariyer ve uyarı tabelaları yerleştirdi. Bu demir bariyer ve uyarı tabelalarıyla yolun yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldığı duyuruldu.
RİSKLİ YOLLARDAN BİRİ
Öte yandan Ardanuç-Ardahan arasında bulunan 2580 rakımlı Bülbilan Yaylası, kış aylarında yaşanan şiddetli tipi ve yüksek kar örtüsü nedeniyle "kışın kapanması gereken riskli yollar" statüsünde yer alıyor.