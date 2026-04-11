Arkadaş tavsiyesiyle Erzincan’da küçük bir serada fide üretimine başlayan Refik Beşiktaş, yıllar içinde üretimini büyüterek 18,5 dönümlük modern tesisinde yıllık 4 milyon fide kapasitesine ulaştı. Doğu Anadolu ve Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgenin ihtiyacını karşılayan Beşiktaş, bölgenin önemli tedarikçileri arasında yer alıyor.

Beşiktaş, yaklaşık 21 yıl önce kendi ihtiyacını karşılamak amacıyla 5 dönümlük alanda domates, biber ve salatalık fidesi yetiştirmeye başladı. Artan taleple birlikte üretimini kademeli olarak genişleten Beşiktaş, yaptığı yatırımlarla sera alanını 18,5 dönüme çıkardı.

YILLIK 4 MİLYON ÜRETİYOR Yıllık 4 milyon fide üretim kapasitesine ulaşarak Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgeleri başta olmak üzere birçok bölgenin ihtiyacını karşılayan üretici, ata tohumundan hibrit çeşitlere kadar geniş bir ürün yelpazesinde üretim yapıyor. Zorlu kış şartlarına rağmen modern sera sistemleriyle üretimini sürdüren Beşiktaş, kaliteli ve sağlıklı fide üretimiyle bölge çiftçisinin önemli tedarikçileri arasında yer alıyor.

"BÖLGENİN İHTİYACINI KARŞILIYORUZ" Üretici Refik Beşiktaş, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinin fide ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını söyledi. 2005 yılında arkadaş tavsiyesiyle 5 dönüm serayla başladıkları fide üretimini talepler doğrultusunda kademe kademe artırdığını anlatan Beşiktaş, "Amatörlükten profesyonelliğe geçtik. Şu anda 18,5 dönüme çıkardığımız üretim alanımızda 4 milyon fide üretiyoruz. Bölgemizin ihtiyaçlarını biliyoruz. Talepler doğrultusunda ürettiğimiz fidelerle bölgenin ihtiyacını karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.



YOĞUN TALEP VAR Beşiktaş, kış şartlarında üretim yaptıkları için fidelerinin çok tercih edildiğini belirterek, "Kış şartlarında üretim yapmamız sayesinde hastalık taşıyıcı unsurlar, böcekler ve toprak kaynaklı hastalık riski oldukça düşüktür. Bugüne kadar fidelerimizle ilgili herhangi bir şikayet almadık ve yoğun bir talep gördük. Tarım Müdürlüğümüzün desteği üretimimize katkı sağladı" diye konuştu.

"HER GEÇEN GÜN TARIMSAL ALANIMIZ GENİŞLİYOR" Kışın hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle serayı ısıtmakta zorlandıklarını anlatan Beşiktaş, bir sıkıntı yaşanmaması için büyük emeklerle üretim yaptıklarını dile getirdi. Fiyatları makul seviyede tutarak çiftçiye de destek olmaya çalıştıklarını aktaran Beşiktaş, şunları kaydetti: "Erzincan'ın en önemli yatırımlarından birinin seracılık olması gerekiyor. Doğu illerimizin tamamı, kış şartları nedeniyle sebze üretimine uygun değil. Erzincan'ın mikroklima özelliği ve bölge illere yakın olması nedeniyle önemli bir üretim merkezi. Bu nedenle Erzincan’ın tamamında sera üretimi yapılsa dahi pazar sıkıntısı yoktur. Kovid-19 salgınıyla beraber insanların kırsala ve tarımsal alana ilgisi daha da arttı. Büyük çiftçiler de git gide işini büyütüyor. Sayı her geçen gün çoğalıyor. Her geçen gün tarımsal alanımız genişliyor. İnsanlar tarıma yönelmek zorunda kaldıklarını anlamaya başladılar. Tarım bütün insanların temel ihtiyacı olduğu için herkes kendi üretimini yapmaya çalışıyor. Şehirlerden köye dönüş başlıyor yavaş yavaş."

