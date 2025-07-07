Aslana infaz! Ormanların kralı kaçtı, bir kişiyi yaraladı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hayvan parkından kaçan Zeus isimli erkek aslan, fıstık tarlasında uyuyan çiftçiye saldırdı. Çiftçi ağır yaralanırken ilçede panik havası yaşandı.

Antalya’da Manavgat ilçesinin Ilıca Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde bulunan “Land Of Lions Aslan Diyarı” isimli hayvanat bahçesinden gece saat 03.21’de bir aslanın kaçtığı belirtildi. Zeus isimli erkek aslanın kaçmasıyla Kumköy Jandarma Karakolu ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri alarma geçti. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, aslanın izini sürmeye başladı.

ZEUS VATANDAŞA SALDIRDI

Saat 03.45 sıralarında 700-800 metre ileride bir otelin arka kısmından gelen boğuşma sesleri üzerine harekete geçen ekipler, Zeus’un bir vatandaşa saldırdığını gördü. Polis ve jandarma ekipleri, havaya ateş ederek aslanı uzaklaştırdı. Saldırıya uğrayan kişinin, uzun yıllardır bölgede çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Süleyman Kır (53) olduğu öğrenildi.

Kır’ın gece eşiyle birlikte fıstık bahçesine su saldıktan sonra kamyonetin yanında uyuyakaldığı, saldırının da bu sırada gerçekleştiği tespit edildi. Vücudunun birçok yerinden yara alan Kır, kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi ediliyor. Aramalar sonucu saat 11.30 sıralarında ormanda bulunan Zeus, uzun uğraşlar sonucunda vurularak etkisiz hâle getirildi. Antalya Valiliği “Çevre ve insanlar için tehlike arz etmesi sebebiyle kaçan aslanın sağ yakalanması mümkün olmamış, vurularak itlaf edilmiştir” açıklamasını yaptı. Doğa Koruma ve Millî Parklar 6. Bölge Müdürlüğü de bahse konu hayvanat bahçesinin faaliyetlerinin incelendiğini, değerlendirmeler doğrultusunda sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacağını bildirdi.

HAYVANLA BOĞUŞAN SÜLEYMAN KIR: GÜÇLÜ OLMASAM ÖLMÜŞTÜM

Aslan saldırısı sonucu ağır yaralanan Süleyman Kır, oğlu Ahmet Kır tarafından yayımlanan videoda olay anını anlattı. Videoda Kır “Üstümde battaniye vardı. Battaniyeyi kaldırdığımda aslanın üzerime çöktüğünü gördüm. Aslanla bir süre boğuştuk. Yardım istedik, çevrede kimse yoktu. Bu sırada aslan baldırımı ve boynumu ısırdı. Boynunu yakalayarak sıktım, o esnada kaçtı. Yaklaşık on metre uzaklaşıp dikildi. O sırada kolluk kuvvetleri geldi. Kuvvetli olmasam çoktan beni öldürmüştü” ifadelerini kullandı.

Kır’ın eşi Gülperi Kır da “Ezan okundu, namaz kılayım diye doğrulmaya çalıştım ama kalkamadım. Bir anda sol ayağıma bir şeyin dokunduğunu hissettim. ‘Köpek mi, kedi mi?’ diye düşündüm. Bir toparlandım, baktım kocaman bir şey. Yaşadıklarımızı rüyamda görsem inanmazdım” diye konuştu.