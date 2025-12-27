Ankara Karataş Hayvan Bakımevi’ne ait olduğu öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Tepkilerin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, görüntülerin belediyeye ait barınaklarda çekilmediğini açıkladı.

Ankara Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde köpeklerin öldürüldüğü iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan görüntüler, hayvan hakları savunucularının tepkisini çekti. Görüntülerde soğuk hava deposunda poşetlere konulmuş ölü köpekler yer alırken, canlı bir köpeğin de poşetlerin arasında bulunduğu görüldü.

Söz konusu paylaşımların ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Belediye tarafından yapılan açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın görüntüleri ihbar kabul ettiği ve konunun tüm yönleriyle araştırılması için Teftiş Kurulu’na derhal inceleme talimatı verdiği belirtildi. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın da konuya ilişkin adli soruşturma başlattığı bildirildi.

BARINAKLAR DENETLENDİ

Resmî makamlar tarafından yapılan incelemeler kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait Karataş Hayvan Bakımevi dâhil olmak üzere tüm barınaklarda denetimler gerçekleştirildi. Yapılan tespitlerde, paylaşıma konu görüntülerin Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait herhangi bir barınakta çekilmediği ve belediye ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığı ifade edildi.

ABB'nin açıklaması şu şekilde:

25.12.2025 tarihinde bazı sosyal medya hesapları üzerinden, Ankara Büyükşehir Belediyesi Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşılmıştır.

Söz konusu paylaşımların ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından görüntüler ihbar kabul edilmiş; konunun tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Teftiş Kuruluna derhal inceleme talimatı verilmiştir.

Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya ilişkin olarak adli soruşturma başlatmıştır.

Resmî makamlar tarafından, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait Karataş Hayvan Bakımevi dâhil olmak üzere tüm barınaklarda gerekli incelemeler yapılmış; paylaşıma konu görüntülerin ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT HERHANGİ BİR BARINAKTA ÇEKİLMEDİĞİ ve BELEDİYEMİZLE HERHANGİ BİR İLGİSİNİN BULUNMADIĞI yönünde tespitlerde bulunulmuştur.

Hafta sonu olması nedeniyle adli makamlarca yürütülen incelemelere ilişkin detaylı raporların tamamlanmasının ardından, ayrıntılı bilgiler ve belgeler pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacaktır.

