Sosyal Belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara en iyi hizmeti sunmayı hedefleyen İlkadım Belediyesi, Başkan İhsan Kurnaz tarafından hayata geçirilen ücretsiz düğün salonu hizmeti sağlıyor. İhtiyaç sahibi, düşük gelirli ve en düşük emekli aylığıyla geçinen vatandaşlarımızın çocuklarının mutlu günlerine katkı sağlamak, ailelerin üzerindeki düğün yükü hafifletmek amacıyla başlatılan projeden toplamda 105 çift faydalanarak dünya evine girdi. 2026 yılı için 90 düğün planlanırken, başvurular devam ediyor.

"AİLELERİN YÜKÜ AZALIYOR"

Ücretsiz düğün salonu projesi ile maddi imkanları kısıtlı olan ailelerin düğün hazırlıklarına, önemli bir katkı sağlandığının altını çizen Başkan İhsan Kurnaz, "Değer verdiğimiz ve kıymetli bulduğumuz projelerimizden birisi olan ücretsiz düğün salonu projemiz devam ediyor. Maddi imkanları kısıtlı olan ailelerimiz, en düşük emekli aylığıyla geçinen vatandaşlarımızın ve ihtiyaç sahibi ailelerimiz belediyemize gelerek ücretsiz düğün salonu için başvurularını yapıyorlar. Başvuru sürecinin ardından komisyon değerlendirmelerini yapıyor. Değerlendirmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından ailelerimiz, içerisinde ikramların ve müzik hizmetinin yer aldığı ücretsiz düğün salonu hizmetimizden faydalanıyorlar. Gelinlik ve damatlık ise Büyükşehir Belediyemiz tarafından sağlanıyor. Bu noktada Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan’a teşekkür ediyorum. Projemiz vatandaşlarımız tarafından çok sevildi ve daima olumlu geri dönüşler alıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla 2024 yılında başlattığımız projemizden bugüne kadar 105 çiftimiz faydalandı. Güzel birlikteliklerine vesile olduğumuz çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. 2026 yılı için başvurular devam ederken, bu yıl içinde 90 çiftimiz daha bu hizmetten faydalanacak. Önümüzdeki süreçte bu kıymetli ve değerli projemize kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

