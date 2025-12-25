Bilinçsizce tüketilen bazı gıdalarda ilk 90 dakika büyük önem taşıyor. Paketli gıdalar, süt ve süt ürünleri, balık ve deniz ürünleri, yumurta, fındık, fıstık, çilek, muz, kivi, domates, çikolata ‘kurdeşen’ oluşturma riski taşıyor. Özellikle çocuk ve genç yaş grubunun etkilendiği hastalığın belirtileri ve korunma yolları…

Halk arasında ‘kurdeşen’ olarak bilinen, tüketilen bir yiyecek, içecek veya ilaca karşı oluşan alerjik reaksiyon ürtiker, özellikle çocuklar ve genç yaş grubunda daha sık görülüyor.

En çok bahar aylarında görülen hastalık, kısa sürdüğü gibi uzun bir süre de devam edilebiliyor. Hastalığın etkileri hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Gülbiye Güler, çeşitli uyaranların hastalık seviyesinde etkili olabileceğini belirtti.

Belirtisi 90 dakikada ortaya çıkan tehlike! Domatesten çikolataya birçok gıdanın içinde var

BELİRTİLERİ NELER?

Güler, belirtileri şöyle sıraladı:

Göz kapaklarında, el ve ayak tabanlarında şişmeler meydana gelir. Deri dışında sindirim sistemi ve solunum yolları tutulumu olursa karın ağrısı, midede dolgunluk hissi gelişir. Solunum yollarında ise seste çatallanma hissi, yutkunurken takılma hissi, nefes darlığı ve hastada panik hali görülür. Anjiyo ödemde hayati tehlike olabildiğinden acil müdahale gerektirir. Çok nadiren de anafilaksi ve hipotansiyon oluşabilir.

Güler, bakteri, virüs veya enfeksiyon, güneşe maruz kalma, stres ve bazı hastalıkların sonucu olarak vücudun salgıladığı histaminin de kurdeşene neden olabileceğini vurguladı.

Belirtisi 90 dakikada ortaya çıkan tehlike! Domatesten çikolataya birçok gıdanın içinde var

90 DAKİKADA GELİŞİYOR

Özellikle bazı antibiyotiklerin, ağrı kesicilerin kurdeşene neden olduğunu belirten Gülter şöyle uyardı:

İleri yaşta olan kişilerde sık gelişir ve ürtikerde ilaçlar mutlaka sorgulanmalıdır. Çocuk ve genç yaş gurubunda daha sık görülür. Besin alındıktan 90 dakikalık süre içinde genellikle gelişir. Paketli gıdalar, süt ve süt ürünleri, balık ve deniz ürünleri, yumurta, fındık, fıstık, çilek, muz, kivi, domates, çikolata ve baharatlar ürtiker yapan en sık karşılaştığımız gıdalardır.

Belirtisi 90 dakikada ortaya çıkan tehlike! Domatesten çikolataya birçok gıdanın içinde var

DİYET GÜNLÜĞÜ UYARISI

Fiziksel ürtikerlerin tedavisinde sürtünme, sıcak, soğuk, su ve güneş gibi etkenlerin uzaklaştırılması ile kurdeşenin kontrol altına alınabileceğini söyleyen Gülter, diyet günlüğü tutulmasını önerdi.

Şüpheli besinlerin uzaklaştırılması için diyetin yararlı olabileceğini söyleyen Gülter, “Yerel tedavide ılık veya soğuk banyo, duşlar, soğuk yaş pansuman sınırsız önerilir. Mentol vb. içeren ferahlatıcı, kaşıntı dindirici losyonlar kullanılabilir” dedi.

Belirtisi 90 dakikada ortaya çıkan tehlike! Domatesten çikolataya birçok gıdanın içinde var

Haberle İlgili Daha Fazlası