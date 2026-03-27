İstanbul Beylikdüzü'nde Yaşar Acar Fen Lisesi'ndeki laboratuvarda deney sırasında meydana gelen patlamada 4 öğrenci yaralandı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Barış Mahallesi'ndeki Yaşar Acar Fen Lisesi'nde, öğrencilerin kimya laboratuvarında gazların tepkimesiyle ilgili deney yaptıkları sırada ufak çaplı patlama oldu.

4 ÖĞRENCİ YARALANDI

Deney yapan 4 öğrenci, patlama sonucu yüzlerinden ve ellerinden hafif yaralandı. İhbar üzerine okula polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beylikdüzü'nde lise laboratuvarında deney sırasında patlama: 4 öğrenci yaralandı

Yaralanan öğrencilerden 2'si ayakta tedavi edilirken, 2 öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

