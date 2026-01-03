İhlas Haber Ajansı
Binbir emekle yapılan kardan adama kafa attı!
Elazığ'da üç kişi, binbir emekle yapılan kardan adamı yıktı. Şahıslardan birinin kardan adama kafa attığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Elazığ Sürsürü Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde yapılan kardan adama yönelik saldırı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
KARDAN ADAMA KAFA ATTI
Görüntülerde yürüyerek gelen üç kişinin kardan adamı tekmeleyerek devirdiği, ardından şahıslardan birinin yere düşen kardan adama kafa attığı görülüyor.
Olayın ardından şahısların sohbet ederek bölgeden uzaklaştığı anlar kameralara yansıdı.
