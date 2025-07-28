Bozkırın ortasında saklı bir hazine! Adeta vahayı andırıyor, gören hayran kalıyor

Kuru ve sarı toprakların arasında gizli kalmış bu köy doğasıyla kendine hayran bırakıyor, hikâyesiyle etkiliyor... Bozkırın ortasındaki bir vahayı andıran köy, aynı zamanda taş binalarıyla da dikkat çekiyor.

Sivas'ın doğu sınırında, Malatya'ya komşu bir konumda yer alan Çakmakdüzü köyü, geniş bozkır coğrafyası içinde yeşil dokusuyla göze çarpıyor. 130 haneden oluşan köy; doğal su kaynakları, tarihi taş evleri ve el değmemiş doğasıyla dikkat çekiyor.

Köy, Sivas kent merkezine 218, Divriği ilçesine ise 43 kilometre uzaklıkta. Yaz aylarında nüfusu artan ve kış aylarında 20 haneye düşen köy, turizme kazandırılmayı bekliyor.

İKİ BÖLGENİN KESİŞİMİNDE

Müslüm Delipınar, köyün el değmemiş bir bölgede olduğunu belirtti ve "Buralar bozkırın ortasında bir vahadır. Çakmakdüzü köyü, İç Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi kesişiminde yer alır. İç Anadolu’nun en sonunda, Malatya sınırında yer alan bir köy. Atalarımız çok çalışmışlar ve 7-8 kilometre öteden su getirerek burayı kendilerine yurt edinmişler" dedi.

KIŞIN SICAK, YAZIN SERİN

Delipınar, "Bu köy, geleneklerine oldukça bağlı ve otantikliğini hiçbir şekilde kaybetmeden, orijinal hali ile duruyor. Evlerin çoğu iki katlı. Burası çok soğuk bir iklime sahip. Kış aylarında sıfırın altına 20 dereceleri görüyor. Taş evler de kışın sıcak, yazın ise serin oluyor. Bundan dolayı ev mimarilerini bu şekilde yapmışlar. Evin alt katını hayvanlara, üst katını ise kendilerine göre dizayn etmişler" ifadelerini kullandı.

"TURİZME AÇILMASI GEREKEN BİR YER"

Köyün nüfusunun yaz aylarında arttığını ifade eden Delipınar, "Oldukça fazla türde endemik bitki çeşidi var. Renk renk, çeşit çeşit çiçekler bulunuyor. Ben boş zamanımın tamamını doğada gezinerek değerlendiriyorum. Kalesi ile peribacalarına benzeyen kayaları ile doğal bitki örtüsü ile evleri ile kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Bunların hepsi birleştirildiğinde kesinlikle turizme açılması gereken bir yer" şeklinde konuştu.