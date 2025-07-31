Bu otelde güvercinlere 5 yıldızlı hizmet var! Klima açık, banyolar hazır

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 2014 yılında güvercin severler için kurulan bu özel tesis, yerli güvercin türlerinden oluşan binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor. Toplam 100 odadan oluşan otel, 24 saat güvenlik kameraları ve bekçiyle korunuyor. Her oda, sahipleri tarafından kiralanıyor ve kuşların bakımı titizlikle yürütülüyor.

KLİMA, PERVANE, BANYO HİZMETİ...

Yaklaşık 15 yıldır bu işi sürdüren otel yöneticisi Mehmet Batmaz, güvercinlere en uygun koşullarını sunmaya çalıştıklarını belirterek, "Otelimizde en az 100 farklı kişi kuşlarını barındırıyor. Her odada klima, pervane gibi serinletici sistemler var. Bu sıcak havalarda güvercinlerin strese girmemesi ve hastalanmaması için banyo hizmeti de sunuyoruz. Onlara gözü gibi bakan bir ekip var burada" dedi.

20 BİNE YAKIN YERLİ GÜVERCİN VAR

Her kuşun kendine ait bir alanı olduğunu söyleyen Batmaz, güvercinlerin bakımında kullanılan yem ve ilaçların da düzenli olarak temin edildiğini söyledi.

Ayrıca Batmaz, nesli tükenme tehlikesi altındaki bazı güvercin ırklarının korunmasına da katkı sunduklarını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Bu otelin kurulma amaçlarından biri de yerli ve nesli azalan güvercin türlerini yaşatmak. Kuş gribi salgını sonrası birçok tür yok olma riskiyle karşılaştı. Biz bu sayıyı yeniden artırmayı başardık; şu an 20 bine yakın yerli güvercin bu otelde barınıyor."

TOPLAM DEĞERLERİ 2 MİLYON TL'YE YAKIN

Güvercin yetiştiricilerinden Mehmet Kabar ise, sıcakların insanlar kadar kuşları da etkilediğine dikkat çekerek, "Her gün banyo yaptırıyoruz. Pervanelerle serinletiyoruz. Bu sadece bir bakım değil; aynı zamanda sevgi işi. Değer biçmek zor ama şuradaki güvercinlerin toplam değeri 1,5 ila 2 milyon TL arasında. Bu kuşlar 25 yıldır benimle, özel soylar" dedi.

Kabar, Diyarbakır güvercinlerinin tarihi mirasına da değinerek, "Bu şehirde kuşçuluğun geçmişi bin yılı aşkın. Kendine özgü 21 farklı tür var. Herkesin burada bir kuşu, bir hikayesi var" ifadelerini kullandı.