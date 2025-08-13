Bu yol haritası iklim değişikliğinin gündemini belirleyecek! Bakanlık 5 yıllık eylem planını yayınladı

Dünya genelinde iklim değişikliğinin etkileri her geçen gün daha fazla hissedilirken, bu duruma bağlı ortaya çıkan kuraklık, sel, yükselen deniz seviyeleri, ekstrem hava olayları ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi durumlar, hem insan sağlığını hem de tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor.

OGM de bu kapsamda Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelesine katkı vermek amacıyla 2025-2030 İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Stratejisi ile Eylem Planı'nı hazırladı.

395 sayfalık planda pek çok konu detaylarıyla inceleniyor. Planda, iklim değişikliğine yönelik 23 uyum eylemi yer alıyor.

Özellikle ormancılık sektörü iklim değişikliği kaynaklı risklerle karşı karşıya kalırken, bu kapsamda, aşırı sıcaklık, kuraklık ve şiddetli rüzgarların etkisiyle orman yangınlarının sıklığı ve şiddeti artıyor.

ŞEHİRLERDE YEŞİL KORİDORLAR OLUŞTURULACAK

Bu plana göre dikkat edilecek başlıklar şöyle: