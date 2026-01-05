Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapan kameralar, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşakları görüntüledi. 'Ormanın hayaleti' olarak da adlandırılan vaşakların ormanda yürüdüğü anlar kameraya yansıdı.

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi.

VAŞAKLAR KAMERADA

Türkiye'de nadir görülen türlerden birisi olan ve 'ormanın hayaleti' olarak adlandırılan vaşaklar, yerleştirilen fotokapanlar ile görüntülendi.

Görüntülerde vaşakların ormanda yürüdüğü görüldü.

