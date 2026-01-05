İhlas Haber Ajansı • Çankırı
Çankırı'da "ormanın hayaleti" vaşak fotokapana yakalandı
Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapan kameralar, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşakları görüntüledi. 'Ormanın hayaleti' olarak da adlandırılan vaşakların ormanda yürüdüğü anlar kameraya yansıdı.
Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi.
VAŞAKLAR KAMERADA
Türkiye'de nadir görülen türlerden birisi olan ve 'ormanın hayaleti' olarak adlandırılan vaşaklar, yerleştirilen fotokapanlar ile görüntülendi.
Görüntülerde vaşakların ormanda yürüdüğü görüldü.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR