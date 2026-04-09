Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 ve 10 Nisan 2026 tarihleri için yurdun birçok bölgesini kapsayan kritik hava durumu uyarısı yayımladı. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu’nun bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak, gök gürültülü yağış ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı bekleniyor. MGM, 43 il için sarı kodlu uyarı vererek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre bugün Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa’nın doğusunda yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak. Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Van’ın kuzey ve güney kesimlerinde ise yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

CUMA GÜNÜ YAĞIŞLARIN ETKİSİ ARTACAK

Cuma günü ise yağışların etkisini daha da artırması bekleniyor. Elazığ çevreleri ile Bingöl ve Tunceli’nin güneyinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur görülürken, Bingöl ve Tunceli’nin kuzeyi ile Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan’da yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor. Adana’nın doğusu, Osmaniye çevreleri ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde de kuvvetli sağanak alarmı verildi.

Meteoroloji’nin sarı kod verdiği iller;

"Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Ardahan, Karabük ve Osmaniye"

Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma, don ve özellikle yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarda çığ riski konusunda vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

