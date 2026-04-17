Eskişehir'de bir döviz bürosunda çalışan Lütfiye Topkaya, dalgınlıkla müşterisine 100 euro fazla bozmuştu. Paranın geri getirilmesi için seslenen Topkaya'nın beklediği oldu. Müşteri, verilen fazla parayı geri getirerek iade etti.

Geçtiğimiz pazar günü Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Köprübaşı Caddesi üzerindeki bir döviz bürosunda bir müşteri, çalışan Lütfiye Topkaya'nın iddiasına göre 400 euro bozdurmak istemiş. Müşteriye 500 euroya tekabül eden Türk lirası veren Topkaya, mağdur olduğunu belirterek paranın iade edilmesi için çağrıda bulunmuştu.

Çıkan haberlerin ardından Lütfiye Topkaya'nın beklediği oldu. Fazladan para alan müşteri döviz bürosuna gelerek bir anlık dalgınlık sonucunda olayın gerçekleştiğini söyledi. Şahıs, parayı döviz bürosuna iade edip helallik alırken, müşterinin yaptığı örnek davranış sonrasında mutlu olan Lütfiye Topkaya da sesini duyuran İHA'ya teşekkür etti.

Dalgınlığı maaş kesintisine neden olacaktı! Beklediği oldu, para geri geldi

"BENİM İÇİN CİDDİ BİR TUTARDI"

Konuyla alakalı konuşan döviz bürosu çalışanı Lütfiye Topkaya, "Geçen gün yaptığım işlem hatası düzeldi. Beyefendi bizzat kendisi getirdi. Anlayışı için çok teşekkür ederim. Ayrıca fotoğrafların paylaşılmasıyla ilgili de anlayışına sığınıyorum, benim için ciddi bir tutardı çünkü. Para kendisinin değilmiş, bir yakınına aitmiş. Fark eder etmez getirdi. Çok teşekkürler. Ben şu an çok iyi hissediyorum. Rahat bir uyku uyuyacağım. Daha fazla dikkat ediyorum artık. Önceki günlerde üzüntüm devam etti. Biraz uyku problemi çektim" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası