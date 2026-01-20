Bayburt’ta Dede Korkut hikâyelerinin en bilinen kahramanlarından olan Bamsı Beyrek’in kültürel mirasının tescillenmesi için önemli bir adım daha atıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, UNESCO’ya başvuru yapıldı.

Kültür turizmindeki çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Bayburt’ta kültürel bir mirasın daha korunması için ilk adım atıldı.

Dede Korkut hikâyelerinde ismi geçen Türk kahraman Bamsı Beyrek’in somut olmayan kültürel mirasının olarak tescillenmesi için UNESCO’ya başvuru yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Türki Cumhuriyetler ile birlikte yapılan başvuru sonrasında, Aydıntepe Yeraltı Şehri, Bayburt Kalesi ve Dede Korkut Kent Müzesi ile ilgili çalışmalar da hız kazandı.

Dede Korkut’un en bilinen kahramanı için UNESCO başvurusu

BAYBURT KALESİ'NDEKİ ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Aynı zamanda Aydıntepe Yeraltı Şehri’nin 2026 yılında ziyarete açılması için proje çalışmaları da tamamlandı. Bir diğer kültürel miras Bayburt Kalesi’nde kazı çalışmaları ile kale surlarından taş düşmesini önlemeye yönelik koruma ve güvenlik çalışmaları da başlatıldı. Çalışmaların tarihi yapının güvenliği için etap etap yapılacağı ifade edildi.

Bayburt Dede Korkut Kent Müzesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilmesine ilişkin işlemler başlatılırken, devir sürecinin tamamlanmasıyla müzenin Bayburt Müze Müdürlüğü olarak faaliyetlerine devam edeceği açıklandı.

BAMSI BEYREK KİMDİR?

Bamsı Beyrek’in ismi Dede Korkut hikâyelerinde Türk, Azerbaycan ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman olarak geçer.

Bamsı Beyrek, Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da anılır. Beyrek, hikâyelerdeki ana karakter olan Salur Kazan'ın en yakın arkadaşıdır. Oğuzlar arasındaki iç savaşın anlatıldığı hikâyede, Bamsı Beyrek'in kaçırılmasından da bahsedilir.

