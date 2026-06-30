Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yasa dışı getirilen ve değeri 472 bin 680 lirayı bulan 6 "pomeranian" cinsi köpek yavrusuna el konuldu.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Gümrükler Muhafaza ekipleri, yürüttükleri risk analizi ve denetim faaliyetleri kapsamında canlı hayvan kaçakçılığı girişimini önledi.

Bu kapsamda ülkeye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir araç, risk analizi çalışmaları sonucunda şüpheli bulunarak x-ray taramasına sevk edildi.

Değerleri 472 bin lirayı aşıyor! 6 adet 'pomeranian'a el konuldu

DETAYLI ARAMA YAPILDI

Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından araçta detaylı arama gerçekleştirildi.

Değerleri 472 bin lirayı aşıyor! 6 adet 'pomeranian'a el konuldu

PİYASA DEĞERİ 472 BİN TL'DEN FAZLA

Yapılan kontrollerde, piyasa değeri yaklaşık 472 bin 680 lira olan 6 pomeranian cinsi köpek yavrusunun Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulmaya çalışıldığı tespit edildi.

Köpek yavrularına el konulurken Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

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