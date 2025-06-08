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Denize girmek sezon sonuna kadar yasaklandı! Boğulmalar artınca kökten çözüm geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Denize girmek sezon sonuna kadar yasaklandı! Boğulmalar artınca kökten çözüm geldi
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki balıkçı barınağında kum çıkarma çalışmaları sonucu oluşan derin çukurlar ve değişen akıntılar, yaz aylarında artan boğulma vakalarına yol açarak bölgeyi tehlikeli hale getirdi. Yetkililer, liman ağzında sezon boyunca denize girmeyi yasaklarken, yerel halk da vatandaşları bu tehlikeli bölgeden uzak durmaları konusunda uyarıyor.

Havaların ısınmasıyla vatandaşlar kendilerini deniz, nehir ve göllere bırakıyor. Bununla birlikte boğulma vakaları da günden güne artıyor.

Denize girmek sezon sonuna kadar yasaklandı! Boğulmalar artınca kökten çözüm geldi - 1. Resim

BOĞULMALAR ARTTI, ARTIK GİRMEK YASAK

Zonguldak'ın Alaplı ilçe merkezine yürüme mesafesindeki balıkçı barınağı, vatandaşların yaz aylarında sıklıkla tercih ettiği bir sahil noktası oldu. Ancak liman ağzının zamanla kumla dolması, büyük teknelerin girişini zorlaştırdı.

Kum çıkarma çalışmaları sırasında iş makinelerinin oluşturduğu derin çukurların ve değişen akıntının, denize girenler için ciddi tehlike oluşturduğu ifade edildi.

Denize girmek sezon sonuna kadar yasaklandı! Boğulmalar artınca kökten çözüm geldi - 2. Resim

"VATANDAŞLARI SÜREKLİ UYARIYORUZ"

Bölgede teknesi bulunan ve boş zamanlarını limanda geçiren Çağlar Uğurlu, geçmişte yaşanan boğulmalara dikkat çekerek, "Bu liman ağzı bölgesi çok tehlikeli. İş makinelerinin oluşturduğu kum çukurları nedeniyle burada sürekli boğulma vakaları oluyor. Derinliği fark etmeyen çocuklar bir anda suyun içinde kaybolabiliyor. Ayrıca bu çukurlar, suyun akış yönünü değiştiriyor ve bu da boğulma riskini artırıyor. Vatandaşlara sürekli uyarıda bulunuyoruz: Denize girmeyin" dedi.

Denize girmek sezon sonuna kadar yasaklandı! Boğulmalar artınca kökten çözüm geldi - 3. Resim

Alaplı Cennet Koyu’nda bakım görevlisi olarak çalışan İlhan Akgüz de aileleri boğulma vakalarına karşı uyardıklarını belirterek, "Cennet Koyu’nun artık boğulma vakalarıyla değil, güzel denizi ve temiz kumsalıyla anılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Yetkililer, liman ağzında oluşan tehlikeli durum nedeniyle bölgede sezon boyunca denize girmenin yasaklandığını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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