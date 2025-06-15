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Denize girmek yasaklandı! "Boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına"

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Denize girmek yasaklandı! &quot;Boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına&quot;
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Samsun Valiliği, hava koşulları nedeniyle dalga yüksekliğinin 1,5 metreye ve rüzgar hızının 22 deniz miline çıkacağını belirterek vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı.

Samsun'da havaların ısınmasıyla vatandaşların denize akını da başladı. Valilik ise boğulmalara karşı yeni bir açıklamada bulundu.

Valilik yaptığı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, bugün saat 15.00'ten itibaren dalga yüksekliğinin 1,5 metreye ve rüzgar hızının 22 deniz miline çıkacağının değerlendirildiği belirtildi.

Denize girmek yasaklandı! "Boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına" - 1. Resim

"MUHTEMEL BOĞULMA VAKALARINI ENGELLEMEK İÇİN..."

Açıklamada, "Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Polis ve cankurtaran ekipleri, sahildeki kişilere denize girmemeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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