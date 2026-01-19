Yozgat’taki 2 bin yıllık tarih Sarıkaya Roma Hamamı, kış aylarında da ziyaretçilerin uğrak rotalarından biri oldu. Hava sıcaklığının eksi 9 derece olduğu kentte su sıcaklığının 50 derece olduğu hamamdaki termal suyun oluşturduğu manzara büyük ilgi topladı.

UNESCO LİSTESİNDE UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Yozgat’taki 2 bin yıllık Roma hamamı kış aylarında da ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. Yaklaşık 50 derece sıcaklıkta suyun bulunduğu hamam, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini topluyor.

2 BİN YILLIKK TARİHİ VAR Yozgat'ın Sarıkaya ilçesindeki 2 bin yıllık Roma hamamı, tarihi yapısıyla ve karlar altındaki görüntüsüyle, izleyenleri hayran bırakıyor. Karla kaplanan Roma hamamının UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alması da hamama yeni bir değer kazandırıyor.

“DÜNYAYA TANITILMASINI İSTİYORUZ” Yaklaşık 50 yıldır bölgede yaşayan Mahmut Dersin, 2 bin yıllık Roma hamamının tarihi ve kültürel önemine şöyle dikkat çekti: Buranın tarihi değeri ve geçmişi; memleketimiz için, insanlık için çok önemli. Çocukluğumuz hep burada geçti. Buranın eski haliyle şu anki hali çok farklı. Tabii daha önceki geçmişini bilmiyoruz ama buranın kültür zenginliklerini dünyaya tanıtılmasını istiyoruz. Buharlanma, bu manzara, bu doğal su, Rabbim her şeyi bir arada vermiş buraya. Bunun kıymetini bilmek lazım.

“TAM ALBÜM FOTOĞRAFLARI OLUYOR” Roma hamamının turistik yönden büyük önemi olduğunu belirten Resul Yılmaz ise şunları söyledi: İşte sıcak su, tarihi bir hamam, çok eskilere dayanan bir yer. Turistik bir yer, turisti çeken bir yer. Gelip görenler var, ziyaret edenler var. Herkesin gelip görmesini, ziyaret etmesini bekleriz. Suyun sıcak, havanın da soğuk olması nedeniyle buhar çıkıyor. Güzel manzarası oluyor. Yani tam albüm fotoğrafları oluyor. İnsanlar fotoğraf çekiyor.

Bölge halkı, hem kış hem yaz aylarında dikkat çeken Sarıkaya Roma hamamının tarihi dokusu ve doğal termal suyuyla daha çok ziyaretçi ağırlamasını bekliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası