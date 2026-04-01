Erzincan’da doğada kendiliğinden yetişen ve doğal antibiyotik olarak bilinen çiriş otu, tezgahlarda yer almaya başladı. Sağlık açısından faydalı olan ve yöre halkına gelir sağlayan çiriş otu kilosu 200 liradan alıcı buluyor.

Doğada kendiliğinden yetişen çiriş otu, vatandaşlar tarafından özenle toplanarak torbalara yerleştiriliyor ve evlere taşınıyor. Toplanan otların bir kısmı yemeklerde kullanılırken, fazlası kilogramı 200 liradan satılıyor.

Doğada kendi kendine yetişiyor! Tam bir şifa deposu: Kilosu 200 lira

TAMAMEN DOĞAL

Yörede "gulik" olarak da bilinen çiriş otu, çorba, gözleme ve konserve gibi yemeklerde kullanılıyor. Seyyar satıcı İsa Kurt, çiriş otunun özellikle bağırsak sorunları yaşayanlar ve kilo vermek isteyenler için faydalı olduğunu söyleyerek tamamen doğal olduğunun altını çizdi.

Vatandaşlar da çiriş otunu çorba, kavurma, börek ve ıspanak gibi yemeklerde kullanarak, dağlarda doğal olarak yetişen bu bitkinin sağlığa faydasından yararlanıyor. Yetkililer, doğal olarak yetişen çiriş otunun hem sağlık hem de yöresel ekonomi açısından önemine dikkat çekiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası