Dubleks dairesini kiraya verdi, hayatı kabusa döndü! 4 yıldır ne mutfağı var ne de tuvaleti ve suyu

Antalya'da 10 yıl önce satın aldığı evini kiraya veren Rus vatandaşın hayatı, kiracısı nedeniyle kabusa döndü. Dubleks dairesindeki kiracısı evini terk etmediği için yaklaşık dört yıldır aynı binanın deposunda varlık içinde yokluk çeken kadının yaşadıkları yürek sızlattı. Khudiakova, "Yıkanacak eşyalarımı yukarıda çeşmede yıkayıp burada kurutuyorum. Tuvalet ihtiyacımı poşete yapıp sabah çöpe atıyorum" dedi.

Rusya'da öğretmenlik yapan Zhanna Khudiakova'nın başı 2014 yılında Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan bir siteden satın aldığı dubleks daireyle dertte. Khudiakova, 2021 yılında emlakçı vasıtasıyla evini 1 yıllığına kiraya verdi. Kira süresinin sonunda ise Antalya'ya yerleşme kararı alan Rus kadın, kiracısı evden çıkmayınca konuyu yargıya taşıdı.

Yaklaşık bir buçuk yıl süren mahkeme sonucunda kiracı hakkında 'tahliye kararı' verilirken, itiraz üzerine dosya istinaf mahkemesine taşındı.

APARTMANIN BODRUMUNDA YAŞIYOR

İstinaf sürecinin uzaması nedeniyle kiracı, Rus kadının dairesinde oturmaya devam ederken Khudiakova ise yaklaşık 4 yıldır aynı apartmanın bodrum katında bulunan ve apartman sakinlerinin ortak kullanım alanı olan depoda yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

Kiracısının evi boşaltmadığını söyleyen mağdur kadın, Türkiye’deki hukuk sistemini bilmediği için sürecin uzadığını belirtti. Khudiakova, geceleri depoda korku içerisinde yaşadığını belirtti ve bodrum katında su, mutfak, tuvalet ve banyo olmaması nedeniyle zorluk çektiğini söyleydi.

Khudiakova, davanın sona ererek evinde yaşamaya başlayacağı günü iple çekiyor.

"ÜST MAHKEME 2,5 SENEDİR KARAR VERMİYOR"

Evi sıfır olarak aldığını ve 6 yıl mutlu bir şekilde Antalya’da yaşamını sürdürdüğünü söyleyen Khudiakova, "3 bin 750 TL’ye emlakçı ile anlaşarak evi kiraya verdim. Şimdi 9 bin 700 TL kira ödüyor. Üst mahkeme iki buçuk senedir karar vermiyor. Ben bu fiyata buralarda yaşayacak yer bulamıyorum" dedi.

TUVALET İHTİYACINI POŞETLE HALLEDİYOR

4 senedir su, banyo, mutfak olmadan burada yaşıyorum. Yıkanacak eşyalarımı yukarda çeşmede yıkayıp burada kurutuyorum. Tuvalet ihtiyacımı poşete yapıp sabah çöpe atıyorum. Komşular arada bir yardım ediyor, ama kimse neden burada yaşadığımı anlamıyor. Benim burada yaşayabileceğim başka bir yer yok. Mahkemeye dilekçe yazdım 8 ay önce ama hala karar çıkmadı, bekliyorum" ifadelerini kullandı.