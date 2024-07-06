E-5'te dehşet anları! Genç kız kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
E-5 Karayolu'nda 18 yaşındaki genç kız istinat duvarının üzerinden aşağı atladı. Metrelerce yüksekten çevredekilerin gözü önünde yere düşen ve ağır şekilde yaralanan genç kız ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İstanbul E-5 Karayolu Kağıthane mevkiinde 18 yaşındaki Sümeyye K., dün akşam saatlerinde karayolu üzerinde bulunan bir istinat duvarının üzerine çıktı. Genç kızı gören çevredeki vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri genç kızı ikna çalışmalarına başlarken, itfaiye ekipleri de yolda önlem aldı.
KOŞARAK AŞAĞIYA ATLADI
İkna çalışmalarının sürdüğü esnada genç kız bir anda duvarın üstünde koşmaya başladı ve aşağıya atladı. Yola düşen kız ağır şekilde yaralanırken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla alınan Sümeyye K., Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kızın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı