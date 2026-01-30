Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun’un hayata geçirdiği “Hayata Yeniden Merhaba Projesi” kapsamında, 170 polis memuru sigarayı bıraktı. Projeyle teşkilat genelinde farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Emniyet Müdürü Onur Karaburun, projeyi beş aşamada hayata geçirdiklerini belirterek, "Önce sorunu tespit ettik. Birimlerde görev yapan personelin ne kadarının sigara içtiğini, bunu nasıl azaltabileceğimizi, bağımlılıkla mücadele konusunda ne yapabileceğimizi, yöntem tespit yaptıktan sonra yöntemi uygulama adımları, hangi personel üzerinde bunu hedef alacağımızı ve sonuçtaki hedeflerimizi tespit ettik. Daha sonra sigara bırakma konusunda farkındalık oluşturmak istedik ve bırakmaya gönüllü personelin desteklenmesi için neler yapılabilir diye çalışma yürüttük. İlimizdeki toplam personelin yüzde 49'u olan 1493 kişinin sigara kullanmadığı, yüzde 51'i olan 1547 kişinin sigara bağımlısı olduğunu anketle tespit ettik ve 13 Kasım 2025'te projeye start vermiş olduk. İl Sağlık Müdürlüğü, Yeşilay ve Allen Carr temsilcileriyle görüştük. Anketle, personelin günlük ne kadar sigara kullandığı ve ne kadar zamandır bağımlılığı sürdürdüklerini tespit ettik" şeklinde konuştu.

Erzurum Emniyeti’nden örnek proje! 170 polis sigarayı bıraktı

"170 POLİS SİGARAYI BIRAKTI"

Karaburun, teşkilat içinde 10 yıl ve üzeri sigara kullanan ve bağımlı olan 612 kişiden 121'inin sigarayı bırakma konusunda yardım almayı düşünmelerinin kendilerini gayretlendirdiğini vurgulayarak, ""Toplamda 241 personelimiz bu konuda destek arayışı içinde olduğunu söyledi. Yaptığımız çalışmalar sonucunda destek isteyen 241 personelin yüzde 71'i olan 170 personelimiz bugün itibarıyla sigarayı bıraktığını ifade ettiler. Sigara içen personelimizin de yüzde 11'i olan 170 kişi sigarayı bırakmış oldu. Biz burada aile bireylerini de işin içine kattık. Sigarayı bırakan personeli yeniden başlamasın diye takip edeceğiz. Böylece bağımlılıkla mücadele konusunda bir farkındalık hareketi başlattık. Herkesi bu konuda duyarlı ve katkıda bulunmaya davet ediyoruz" dedi.

