Eskişehir’de bir şüpheli, 22 büyükbaş hayvan aldığı besiciyi dolandırdı. Besiciye verilen 1 milyon 940 bin TL sahte çıktı. Jandarma şüpheliyi Ankara’da yakaladı, hayvanlar ise besiciye geri teslim edildi.

Eskişehir’de yaşanan bir dolandırıcılık olayı ‘Pes’ dedirtti. Bir vatandaş, 22 büyükbaş hayvanını sattığını, kendisine verilen paraların ise sahte olduğunu belirterek jandarmaya başvurdu.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde yaşayan ve besicilikle uğraşan bir vatandaş, hiç tanımadığı birine büyükbaş hayvan alım satımı yaptı. Şüpheliye toplamda 22 büyükbaş hayvan satan besici, karşılığında da 1 milyon 940 bin TL aldı.

Paraların sahte olabileceğini düşünen besici, kısa süre sonra jandarmaya başvurdu. Olayla ilgili yapılan incelemelerde, 1 milyon 940 bin TL’nin sahte olduğu ortaya çıktı.

Şüphelinin olayda kullandığı araç Ankara'nın Sincan ilçesinde jandarma ekiplerince tespit edildi. Besiciye sahte para veren şüpheli, jandarma tarafından Ankara’da yakalandı.

Jandarma, 22 adet büyükbaş hayvanı sahibine teslim etti. Dolandırıcı hakkında da adli işlem başlatıldı.

