Estetikle gelen inanılmaz değişim! 60'ına merdiven dayayan kadın 30 yaş gençleşti

Sosyal medya, Kore estetiğiyle 30 yaş gençleşen 57 yaşındaki kadını konuşuyor. Bir dizi estetik operasyondan geçen 57 yaşındaki kadının inanılmaz değişimi görenleri şaşkına çeviriyor.

Zaman sahip olduğumuz belki de en önemli şey. İnsanda akan zamana karşı koyamıyor hem zihinsel hem de bedensel olarak değişimler yaşıyor. Yaşlanmak da insan için kaçınılmaz oluyor. Kimi bu akıştan memnunken kimisi de vücudundaki değişimden rahatsız. Değişimden rahatsız olanların başvurduğu yöntem ise estetik.

ESTETİK İÇİN GÜNEY KORE'YE UÇTU



Yvie adındaki kadın da yaşlanmanın getirdiği vücudundaki deformasyonlardan rahatsız olup estetik yaptırmaya karar verdi. 57 yaşındaki kadın YouTube kanalında plastik cerrahi konulu videoları olan Kore güzellik kliniğine başvurusunu yaptı. Çekilişe katılanlar arasından seçilen Yvie, estetiğin adresi Güney Kore'ye uçtu.

30 YAŞ GENÇLEŞTİ

Toplamda 4 farklı estetik operasyon geçirdi. Önceki ve sonraki hali arasında büyük fark oluşan kadın sosyal medyanın gündemine oturdu. Son görüntüsüyle genç kızlara meydan okuyan Yvie olumlu birçok yorum aldı. Birçok kişi inanılmaz değişim karşısında şaşkınlarını dile getirirken Yvie ise bu değişimden oldukça memnun.

İşte 57 yaşındaki Yvie'nin önceki ve sonraki hali;