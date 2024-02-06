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    • Estetikle gelen inanılmaz değişim! 60'ına merdiven dayayan kadın 30 yaş gençleşti

    Düzenleyen: / Kaynak: Habertürk
    - Güncelleme:
    Estetikle gelen inanılmaz değişim! 60&#039;ına merdiven dayayan kadın 30 yaş gençleşti
    Estetik, Güney Kore, Haber

    Yaşam Haberleri  / Habertürk

    Sosyal medya, Kore estetiğiyle 30 yaş gençleşen 57 yaşındaki kadını konuşuyor. Bir dizi estetik operasyondan geçen 57 yaşındaki kadının inanılmaz değişimi görenleri şaşkına çeviriyor.

    Zaman sahip olduğumuz belki de en önemli şey. İnsanda akan zamana karşı koyamıyor hem zihinsel hem de bedensel olarak değişimler yaşıyor. Yaşlanmak da insan için kaçınılmaz oluyor. Kimi bu akıştan memnunken kimisi de vücudundaki değişimden rahatsız. Değişimden rahatsız olanların başvurduğu yöntem ise estetik.

    ESTETİK İÇİN GÜNEY KORE'YE UÇTU


    Yvie adındaki kadın da yaşlanmanın getirdiği vücudundaki deformasyonlardan rahatsız olup estetik yaptırmaya karar verdi.  57 yaşındaki kadın YouTube kanalında plastik cerrahi konulu videoları olan Kore güzellik kliniğine başvurusunu yaptı. Çekilişe katılanlar arasından seçilen Yvie, estetiğin adresi Güney Kore'ye uçtu. 

    Estetikle gelen inanılmaz değişim! 60'ına merdiven dayayan kadın 30 yaş gençleşti

    30 YAŞ GENÇLEŞTİ

    Toplamda 4 farklı estetik operasyon geçirdi. Önceki ve sonraki hali arasında büyük fark oluşan kadın sosyal medyanın gündemine oturdu. Son görüntüsüyle genç kızlara meydan okuyan Yvie olumlu birçok yorum aldı. Birçok kişi inanılmaz değişim karşısında şaşkınlarını dile getirirken Yvie ise bu değişimden oldukça memnun. 

    Estetikle gelen inanılmaz değişim! 60'ına merdiven dayayan kadın 30 yaş gençleşti

    İşte 57 yaşındaki Yvie'nin önceki ve sonraki hali;

    Estetikle gelen inanılmaz değişim! 60'ına merdiven dayayan kadın 30 yaş gençleşti

    Estetikle gelen inanılmaz değişim! 60'ına merdiven dayayan kadın 30 yaş gençleşti

    Estetikle gelen inanılmaz değişim! 60'ına merdiven dayayan kadın 30 yaş gençleştiEstetikle gelen inanılmaz değişim! 60'ına merdiven dayayan kadın 30 yaş gençleşti

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: Habertürk
    EstetikGüney Kore
    Haberler > Yaşam > Estetikle gelen inanılmaz değişim! 60'ına merdiven dayayan kadın 30 yaş gençleşti
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