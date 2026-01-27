Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir çift, fotoğraf çekecek kimse olmayınca tripod yerine kediden yardım aldı. Kedinin ciddiyeti ise görenleri gülümsetti.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahilde fotoğraf çektirmek isteyen bir çift, çevrede kendilerine yardımcı olacak kimseyi bulamayınca ilginç bir yönteme başvurdu.

KEDİNİN CİDDİYETİ GÜLÜMSETTİ

Deniz kenarındaki oturma alanında sakin şekilde duran bir kediyi 'tripod' gibi kullanan çift, telefonlarını kediye yaslayarak fotoğraf çekti. O anlar çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekerken, kedinin yerinden kıpırdamadan durması ise gülümsetti.



Çift, kedinin sakinliği sayesinde istedikleri fotoğrafı çekmeyi başarırken ortaya renkli görüntüler çıktı. Sosyal medyada paylaşılan kareler kısa sürede ilgi görürken, Mudanya sahilindeki sevimli kedi ise günün en ilginç "fotoğraf asistanı" oldu.

