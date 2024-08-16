Gaziantep'te halı fabrikası yanıyor! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir halı fabrikasında sabahın ilk saatlerinde yangın çıktı. İddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede büyüyen ve fabrikanın tamamına yayılan yangına müdahale ediyor. Yangın nedeniyle gökyüzünü kara dumanlar kaplarken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.