Geceyi alevler aydınlattı! Yerleşim yerlerinin yakınında büyük panik

Aksaray'da yerleşim bölgesinin ortasındaki boş arazide bulunan kuru otlar tutuştu. Gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden olurken, rüzgarın da etkisiyle yükselen alevler adeta geceyi aydınlattı.

Bozcaada'da ziraat arazisinde yangın çıktı! Çanakkale ve çevresinden hava araçları bölgeye yönlendirildi

Bozcaada'da ziraat arazisinde yangın çıktı! Çanakkale ve çevresinden hava araçları bölgeye yönlendirildi

Aksaray Cumhuriyet Mahallesi TOKİ konutları çevresinde gece saatlerinde büyük panik yaşandı. Edinilen bilgiye göre; TOKİ konutlarının ortasında bulunan boş arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

KISA SÜREDE GENİŞ ALANA YAYILDI

Kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir araziye yayıldı. Gecenin karanlığını alevler aydınlatırken, vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

MUHTAR HORTUMLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken, mahalle muhtarı muhtarlık ofisinden hortumu alarak itfaiye gelen kadar alevlere müdahale etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede alevleri kontrol altına aldı. Yangının sönmesiyle mahalle sakinleri rahat bir nefes alırken, polis ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.