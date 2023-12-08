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    Gökyüzüne bakan hayatının şokunu yaşadı! İstanbul’da ürpertici manzara… Esrarengiz bulut İstanbul’u esir aldı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İstanbul Sari Bulut, Istanbul, Sarı Bulut, Güncel Haber

    İstanbul’da gökyüzüne bakanlar neye uğradığını şaşırdı. O anda olaya şahit olanlar sarı bulutun neyden kaynaklandığını çözemedi. İstanbul’da korkunç manzara! O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. İşte o görüntüler…

    Son dönemlerde dünyada ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor. İstanbul’da çekilen görüntüler vatandaşları korkuttu. Dev sarı bulut o bölgeyi esir oldu. Gökyüzüne bakan hayatının şokunu yaşadı! İstanbul’da korkunç manzara. O anlar cep telefonların kamerasıyla kaydedildi. 

    İSTANBUL’DA KORKUNÇ MANZARA

    İstanbul’un Kadıköy ilçesinde gökyüzünde beliren sarı bulutlar vatandaşlar merak içinde bıraktı. Tüm Kadıköy’ü kaplayan sarı bulutların neyden kaynaklı olduğu merak konusu oldu.

    Gökyüzüne bakan hayatının şokunu yaşadı! İstanbul’da ürpertici manzara… Esrarengiz bulut İstanbul’u esir aldı

    Konuyla ilgili paylaşımlarda bulunan Hava Forum, bu olayı stratüs bulutu olarak adlandırdı. Meteoroloji uzmanları, sarı bulutların genellikle çise yağmuruyla ilişkilendirildiğini belirtti.

    SARI BULUTLAR İSTANBUL’U ESİR ALDI 

    Stratüs bulutları, su damlacıkları ve küçük buz kristalleri içeren bulut türlerinden biridir. Bu bulutlar, atmosferin alt seviyelerinde oluşur ve genellikle yoğunluğu yüksek sis ve çise yağmuru ile özdeşleştirilir. Stratüs bulutları, atmosferdeki nemin yoğunlaşması sonucu meydana gelir ve genellikle gri veya beyaz renkte görülürler.

    Gökyüzüne bakan hayatının şokunu yaşadı! İstanbul’da ürpertici manzara… Esrarengiz bulut İstanbul’u esir aldı

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