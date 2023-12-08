Gökyüzüne bakan hayatının şokunu yaşadı! İstanbul’da ürpertici manzara… Esrarengiz bulut İstanbul’u esir aldı

8 Aralık 2023 14:37 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 14:40

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Son dönemlerde dünyada ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor. İstanbul’da çekilen görüntüler vatandaşları korkuttu. Dev sarı bulut o bölgeyi esir oldu. Gökyüzüne bakan hayatının şokunu yaşadı! İstanbul’da korkunç manzara. O anlar cep telefonların kamerasıyla kaydedildi.

İSTANBUL’DA KORKUNÇ MANZARA

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde gökyüzünde beliren sarı bulutlar vatandaşlar merak içinde bıraktı. Tüm Kadıköy’ü kaplayan sarı bulutların neyden kaynaklı olduğu merak konusu oldu.

Konuyla ilgili paylaşımlarda bulunan Hava Forum, bu olayı stratüs bulutu olarak adlandırdı. Meteoroloji uzmanları, sarı bulutların genellikle çise yağmuruyla ilişkilendirildiğini belirtti.

SARI BULUTLAR İSTANBUL’U ESİR ALDI

Stratüs bulutları, su damlacıkları ve küçük buz kristalleri içeren bulut türlerinden biridir. Bu bulutlar, atmosferin alt seviyelerinde oluşur ve genellikle yoğunluğu yüksek sis ve çise yağmuru ile özdeşleştirilir. Stratüs bulutları, atmosferdeki nemin yoğunlaşması sonucu meydana gelir ve genellikle gri veya beyaz renkte görülürler.